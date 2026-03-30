Венесуэльский сценарий не пройдёт с Ираном, Трамп спустя месяц лишь отдалился от цели

Президент США Дональд Трамп не сможет повторить венесуэльский сценарий в Иране, поскольку Тегеран успешно противостоит американской агрессии. Венесуэла вынуждена была склониться перед силой, так как находится в западном полушарии и не обладает военным потенциалом, сравнимым с иранским, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Дмитрий Аграновский.

По словам эксперта, Каракас вынужден подчиниться Вашингтону, так как находится в западном полушарии и не обладает военной мощью Ирана. При этом венесуэльские власти не готовы отдавать власть просто так, они «в плену».

«С Ираном совершенно другая ситуация. У него серьёзный военный потенциал, высокая мотивация. И пока не видно, чтобы американцы смогли достигнуть своих целей военным путём. А возможная сухопутная операция американцев только повысит издержки», — сказал собеседник.

Мир увидел, что с Америкой можно бороться, и отношение к ней меняется. Трамп сейчас дальше от контроля над иранской нефтью, чем месяц назад, и его издержки будут только расти, заключил политолог.

США и Израиль рассчитывали быстро разобраться с Ираном, однако допустили ошибку, недооценив военную мощь своего противника. По словам аналитиков, спустя месяц войны иранские удары выглядят ещё более мощными, а шансов на победу у Вашингтона с Тель-Авивом не осталось.