Соединённые Штаты и Израиль не смогут победить Иран из-за серьёзной недооценки. Такое мнение высказал политический аналитик Сейед Мохаммад Маранди в интервью политологу Гленну Дизену.

«Нынешняя война, по мнению США и Израиля, должна была закончиться за один-два дня. Они постоянно твердили, что сокращают количество атак со стороны Ирана. Но спустя месяц мы видим, что иранские удары стали более эффективными, чем когда-либо прежде, особенно в последние десять дней. Это война, в которой американцы и израильтяне не могут победить», — утверждает Маранди.

Он также заявил, что та же ситуация возникала в иных регионах: Йемен и Хезболла также показали недооценку западными силами. Он также подчеркнул глобальные последствия конфликта: растёт дефицит нефти, энергии и удобрений, усиливается давление на лидеров США и Израиля со стороны международного сообщества.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи либо погиб, либо получил тяжёлое ранение, так как о нём ничего не слышно. Республиканец допустил проведение военной операции, направленной на захват иранского острова Харк. Хозяин Белого дома выразил уверенность, что иранская сторона не имеет сил, чтобы отразить попытку захвата острова. Согласно его оценке, Вооружённые силы США смогут с лёгкостью установить контроль над Харком.