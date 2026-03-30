В Центробанке предупредили о росте инфляции из-за ситуации на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке, которая на первый взгляд сулит России рост экспортных доходов и укрепление рубля, в итоге может обернуться ускорением инфляции. Такое мнение высказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган на встрече с представителями власти и бизнеса Тюменской области.

Краткосрочно конфликт действительно выглядит позитивно: цены на нефть и сырьё растут, экспортная выручка увеличивается, а рубль может укрепиться — всё это работает в сторону снижения инфляции. Однако, если посмотреть глубже, картина меняется, предупредил Ганган. Мировая экономика ежедневно теряет около 10 миллионов баррелей нефти, дорожает газ, а вслед за ним — удобрения и продукты питания.

«Сейчас ежедневно мировая экономика теряет по 10 млн баррелей (нефти — Прим. Ред) в сутки, то есть экономика лишается ресурса, энергии на 10 млн баррелей, которые использовались для производства товаров и услуг, для их транспортировки и прочее. Растут цены на газ, цены на газ имеют прямое влияние на издержки производителей удобрений. Сейчас в глобальном цикле начало нового сельхозгода... Неминуемо, если этот конфликт продлится, будем иметь рост цен на продовольствие в мире», — заявил Ганган.

Если конфликт затянется, глобальный продовольственный рынок неизбежно отреагирует ростом цен, а это ударит и по внутренней экономике. В ЦБ пока не готовы дать окончательную оценку, признав, что нужно время, чтобы просчитать все последствия и понять, каким будет итоговый эффект.

Ранее Эльвира Набиуллина сказала, что итоговое влияние обострения ситуации на Ближнем Востоке на российскую экономику будет зависеть от продолжительности и масштабов конфликта. В краткосрочной перспективе основной канал влияния на российскую экономику — это рост цен на нефть и другие экспортные товары, что поддерживает экспортную выручку и рубль. При этом в долгосрочной перспективе конфликт может создать риски: снизить мировой спрос, ограничить инвестиции, повысить инфляцию в странах