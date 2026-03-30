Весеннее потепление в России «разморозило» спрос на новые машины

На фоне потепления и сезонного спроса в России выросли продажи новых легковых автомобилей. На 13-й неделе 2026 года (с 23 по 29 марта) в России было реализовано 28,6 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 19% больше, чем неделей ранее, и на 36,5% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом в своём Telegram-канале сообщил сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Авторынок реально проснулся, реагируя на раннюю теплую весеннюю погоду. Отложенный «замороженный» спрос перетекает в реальный», — написал он.

Дополнительным фактором стали новые модели автомобилей и активность дилеров в завершении квартала. В сегменте коммерческого транспорта динамика оказалась смешанной: продажи лёгких коммерческих автомобилей снизились, тогда как реализация грузовиков показала небольшой рост. Продажи автобусов, напротив, сократились. Наиболее заметный рост продемонстрировал рынок мототехники — за неделю было продано 1728 единиц, что существенно превышает как предыдущие, так и прошлогодние показатели.

Ранее Минпромторг России обновил перечень автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. Теперь в список «роскошных» моделей включены 573 автомобиля — это на 18 больше, чем ранее. Из них 305 моделей оцениваются в диапазоне от 10 до 15 млн рублей, а 268 — дороже 15 млн рублей.