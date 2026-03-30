Червь полгода бродил по телу россиянки — достать его удалось только из глаза

Врачи Дагестана удалили живого червя из глаза местной жительницы Суайбы. Паразит, предположительно мигрировавший по её телу в течение полугода, был извлечён после того, как пациентка обратилась за медицинской помощью с жалобами на дискомфорт под веком.

По словам Суайбы, опубликованным на её странице в соцсетях, она связывает заражение с укусом комара, который мог передать личинку паразита. Медицинское обследование подтвердило наличие движущегося организма в глазу, что привело к оперативному вмешательству.

«Это не половозрелая самка. Попадая в организм, никак не размножается и погибает в теле человека, но ждать годами я не собиралась», — поделилась девушка.

Такие паразиты могут незаметно жить и размножаться в теле человека довольно долго, перемещаясь по мягким тканям. Тонкая кожа век делает их видимыми в этой области.

Ранее похожий случай произошёл с 52-летним мужчиной из Ульяновской области. Хирурги с ювелирной точностью извлекли живого паразита длиной около 20 см, который развивался в глазу пациента почти год. Врачи филиала отмечают рост числа подобных диагнозов в регионах центральной России.