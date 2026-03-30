Исчезнувшую по пути из аптеки молодую мать из Татарстана нашли мёртвой

В Татарстане обнаружено тело женщины, пропавшей более месяца. Тамара Волкова исчезла в начале февраля после того, как вышла из дома в аптеку за детской присыпкой и не вернулась. У неё остался трёхмесячный ребёнок. Об этом изданию «Вечерняя Казань» сообщил источник.

В день исчезновения она ушла без телефона и документов. После выхода из аптеки села в автобус и, по данным очевидцев, вышла, не доехав до пункта назначения. Поиски продолжались более месяца — в них участвовали родственники, волонтёры и правоохранительные органы.

В итоге тело женщины было обнаружено недалеко от остановки «Айша». По предварительным данным, девушка замёрзла насмерть.

Ранее в Сербии нашли живой 21-летнюю Кристину М. из подмосковного Одинцова, которая ранее пропала во время поездки в Турцию. Девушку искали девять дней. По данным источников, её обнаружили недалеко от Белграда.