Пропавшая в Турции студентка из Одинцово нашлась живой в Сербии

21-летняя Кристина М. из подмосковного Одинцово, которую искали девять дней после исчезновения в Турции, обнаружена живой в Сербии. Об этом сообщает SHOT.

По данным источника, девушку нашли неподалеку от Белграда. Мать Кристины подтвердила, что дочь здорова и с ней всё в порядке. Сейчас родственники решают вопрос о возвращении студентки домой в Россию.

Пропавшую в Таиланде россиянку нашли похороненной в братской могиле в Бангкоке
Ранее сообщалось, что в конце февраля девушка улетела в Сербию, но родителям сказала, что направляется в Сочи. В середине марта она вышла на связь с мамой и сообщила, что находится в Белграде. 17 марта Кристина прилетела в Турцию, где в последний раз фиксировался сигнал её телефона. Сестра пропавшей рассказала, что перед вылетом из России та упоминала, что опасается какого-то мужчину.

Обложка © SHOT

Александра Мышляева
