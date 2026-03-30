30 марта, 13:29

Москвичам разрешили переобуваться

Автомобилисты в Москве могут начинать менять зимнюю резину на летнюю. Об этом сообщили в Минтрансе, отметив, что среднесуточная температура достигла безопасных значений.

«Важно учитывать погодные условия в своем регионе и не спешить, если сохраняется риск ночных заморозков», — подчеркнули в ведомстве.

Оптимальным считается переход, когда температура держится на уровне +5–7 градусов в течение нескольких дней. При этом водителям советуют учитывать погодные условия и не торопиться, если сохраняется риск ночных заморозков.

Также в Минтрансе напомнили, что сроки могут отличаться по регионам: март подходит для юга, апрель — для центральной части страны, а май — для Сибири, Урала и Дальнего Востока. Использование зимних шин летом повышает риск ДТП: увеличивается тормозной путь, ухудшается управляемость и быстрее изнашивается резина.

По мнению синоптика Александра Шувалова, менять резину автолюбителям стоит только через неделю. Ориентироваться он советует на погодную обстановку и температуру воздуха. Когда риски ночных заморозков снижаются, можно планировать замену шин.

Самые актуальные новости о городе, транспорте и москвичах — в разделе «Москва» на Life.ru.

Полина Никифорова
