Московским водителям рассказали, когда можно переходить на летнюю резину

Московские автомобилист могут переходить на летнюю резину через неделю. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Если вы ездите по Москве, то через неделю уже можно менять», — приводит его слова РИА «Новости».

Он уточнил, что ориентироваться стоит на погодную обстановку и температуру воздуха. Когда риски ночных заморозков снижаются, можно планировать замену шин.

Для жителей западной части Московской области срок совпадает с московским — примерно неделя. Там погодные условия, по оценке специалиста, стабилизируются быстрее. В восточных районах ситуация немного отличается. Там рекомендуется подождать дольше — примерно 10 дней, чтобы избежать возможных погодных сюрпризов.