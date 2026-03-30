Март вернул 2007 год в Москве

В Московском регионе фиксируются аномально высокие температуры: 29 марта стало самым тёплым днём с начала года. В ближайшие сутки возможен новый рекорд для этой даты. Об этом в своём Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня метеорологические условия в столице сформирует вытянувшийся с северо-востока барический гребень. При этом температурный фон окажется существенно выше климатической нормы и показания термометров могут обновить суточный рекорд тепла, составляющий +17,5° и установленный в 2007 году», — написал он.

Минувшее воскресенье в Москве оказалось самым тёплым днём с начала года. В воскресенье, 29 марта, среднесуточный показатель достиг 11,7 градуса тепла, что соответствует климатическим значениям начала мая — примерно 5–6 числам. На фоне этого март 2026 года демонстрирует устойчивое превышение привычных температурных значений. Средняя месячная температура достигла 4,5 градуса.

Существенные отклонения зафиксированы и в Подмосковье. В Можайске температура поднялась до 17,4 градуса, что стало новым максимумом для 29 марта и превысило прежний рекорд 2007 года на 0,4 градуса. Как отметил синоптик, в этом городе уже зафиксирован пятый температурный рекорд за текущий месяц, что подчёркивает устойчивый характер аномального потепления в регионе.

Накануне в Москве зафиксировали аномально тёплую погоду, характерную для второй декады мая. Температура воздуха на метеостанции ВДНХ к 15:00 достигла +16,7 градуса, а в некоторых районах города значения были ещё выше. В центре столицы столбики термометров поднимались почти до +18 градусов.