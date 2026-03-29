Температура в Москве приблизилась к майской норме и может побить рекорд

В Москве в воскресенье зафиксировали заметное потепление — температура воздуха достигла значений, характерных для второй декады мая. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К 15.00 на опорной московской метеостанции ВДНХ столбики термометров впервые в этом году преодолели 15-ти градусную высоту и воздух прогрелся плюс 16,7 (рекорд плюс 17,4 – 2020 года), столько же в Тушино, в МГУ плюс 16,6, в центре Москвы, на Балчуге — сейчас плюс 17,8 градуса», — сказал он.

Синоптик уточнил, что подобные значения соответствуют климатической норме второй пятидневки мая, что делает текущую погоду аномально тёплой для этого периода. Прогрев продолжается, и в ближайшее время температура может повыситься ещё сильнее.

Ранее сообщалось, что летний сезон в Москве и области может оказаться нестабильным. Региону, вероятно, не удастся избежать резких перепадов погоды. В тёплый период возможны периоды аномальной жары, которые будут сменяться прохладой и затяжными дождями.