Актёры из нового «Гарри Поттера» станут мультимиллионерами ещё до 18 лет: Стало известно, сколько они получают

Стали известны детали гонораров юного трио, утверждённого на главные роли в новом сериале HBO о Гарри Поттере. Об этом сообщает The Sun&

Согласно данным источника, Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут, которым доверено воплотить образы Гарри, Гермионы и Рона, зарабатывают по 60 тысяч фунтов стерлингов за каждую серию. В переводе на рубли это составляет порядка 6,4 миллиона.

Если подсчитать суммарный доход за весь первый сезон, то каждый из них окажется богаче на 500 тысяч фунтов (более 54 миллионов рублей). Собеседник издания отметил, что если темпы сохранятся, то исполнители главных ролей обретут статус мультимиллионеров, не достигнув совершеннолетия.

Инсайдер подчёркивает, что это колоссальные средства для подростков, которым суждено в ближайшее время стать тремя самыми узнаваемыми детьми на планете.

Ранее сообщалось, что тизер сериала «Гарри Поттер» побил рекорд просмотров в истории HBO. За первые 48 часов ролик собрал 277 миллионов просмотров на всех платформах.

Новый сериал о Гарри Поттере от HBO станет масштабной перезагрузкой культовой франшизы, премьера которого запланирована на 25 декабря 2026 года. Проект рассчитан на семь сезонов, каждый из которых будет посвящён отдельной книге, что позволит максимально детально и близко к первоисточнику раскрыть все сюжетные линии. Главные роли исполняют Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Алистер Стаут (Рон Уизли). Звёздный взрослый каст также включает Джона Литгоу (Альбус Дамблдор), Паапу Эссиеду (Северус Снейп), Джанет МакТир (Минерва Макгонагалл) и Ника Фроста (Рубеус Хагрид).