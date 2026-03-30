Подмосковные хирурги достали из пациентки огромные камни через крошечные проколы

В Коломенской больнице успешно провели операцию по удалению крупных камней из желчного пузыря. Пациентка обратилась с болью в правом подреберье и горечью во рту — классическими симптомами заболевания. Об этом Life.ru сообщили в районном медучреждении.

Обследование показало наличие двух камней в желчном пузыре общей длиной около 9 см, что считается крайне крупным размером. Медики приняли решение о проведении операции.

«На сегодняшний день единственным эффективным методом лечения желчнокаменной болезни является холецистэктомия – удаления желчного пузыря. При камнях крупного размера другие варианты не рассматриваются», – рассказал заведующий хирургическим отделением Коломенской больницы Дмитрий Мишин.

Хирургическое вмешательство прошло лапароскопическим методом и заняло около 35 минут. Врачи удалили орган вместе с камнями через небольшие проколы. После операции состояние пациентки улучшилось, и уже через несколько дней её выписали под наблюдение специалистов. Медики отмечают, что своевременное обращение к врачу помогает избежать серьёзных осложнений, включая перекрытие желчных протоков и тяжёлые последствия для организма.

Ранее в Дагестане врачи оказали помощь местной жительнице Суайбе, у которой в глазу был обнаружен живой паразит. Пациентка обратилась к медикам с жалобами на дискомфорт под веком. Обследование показало наличие движущегося организма, после чего было принято решение о срочном медицинском вмешательстве.