Против пьяной мамаши из Екатеринбурга, избившей сына на улице, возбудили дело
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lumppini
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело об истязании после появления в соцсетях видео с избиением ребёнка. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Женщина в состоянии опьянения применила физическое насилие к своему 10-летнему сыну. На записи с домофона видно, как она наносит мальчику удары и требует объяснений, обвиняя его в «предательстве». В полиции сообщили, что личности участников уже установлены, семья ранее не состояла на учёте.
«Точная причина такого поступка законного представителя в отношении несовершеннолетнего сейчас устанавливается», — рассказали в МВД.
Ранее Life.ru публиковал кадры жестокого избиения. На них видно, как мать пытается ударить мальчика, но теряет равновесие и падает. Мальчик помог матери подняться с асфальта, но та продолжила его бить, приговаривая, что он её предал.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.