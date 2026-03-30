Против пьяной мамаши из Екатеринбурга, избившей сына на улице, возбудили дело

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело об истязании после появления в соцсетях видео с избиением ребёнка. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Женщина в состоянии опьянения применила физическое насилие к своему 10-летнему сыну. На записи с домофона видно, как она наносит мальчику удары и требует объяснений, обвиняя его в «предательстве». В полиции сообщили, что личности участников уже установлены, семья ранее не состояла на учёте.

«Точная причина такого поступка законного представителя в отношении несовершеннолетнего сейчас устанавливается», — рассказали в МВД.

Ранее Life.ru публиковал кадры жестокого избиения. На них видно, как мать пытается ударить мальчика, но теряет равновесие и падает. Мальчик помог матери подняться с асфальта, но та продолжила его бить, приговаривая, что он её предал.