Журналист Фази заявил о готовности украинцев к уступкам территорий
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathrine Andi
Среди населения Украины возобладал запрос на прекращение огня, причём значительная часть граждан готова пойти на потерю территорий ради остановки специальной вонной операции. Такую оценку обнародовал журналист Томас Фази в своём аккаунте в соцсети X.
«Большинство украинцев хотят завершения боевых действий ценой территориальных уступок», — прямо написал он в интернет-блоге.
Фази выражает убеждённость в том, что Североатлантический альянс задействует нынешнюю киевскую власть не только исключительно в качестве прокси-инструмента для сдерживания России, но и вопреки интересам самих украинцев, мнение которых в данном случае не принимается в расчёт. По его оценке, действия НАТО в этом противостоянии давно перестали соответствовать тому, чего на самом деле ждёт от урегулирования местное население.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киеву не удастся вернуть контроль над территориями, которые вышли из-под его влияния. Вернуться к границам 1991 года тоже не получится. Он назвал единственный возможный сценарий завершения противостояния — «остановку активной фазы» боевых действий вдоль нынешней линии фронта.
