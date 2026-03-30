30 марта, 14:42

Журналист Фази заявил о готовности украинцев к уступкам территорий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathrine Andi

Среди населения Украины возобладал запрос на прекращение огня, причём значительная часть граждан готова пойти на потерю территорий ради остановки специальной вонной операции. Такую оценку обнародовал журналист Томас Фази в своём аккаунте в соцсети X.

«Большинство украинцев хотят завершения боевых действий ценой территориальных уступок», — прямо написал он в интернет-блоге.

Фази выражает убеждённость в том, что Североатлантический альянс задействует нынешнюю киевскую власть не только исключительно в качестве прокси-инструмента для сдерживания России, но и вопреки интересам самих украинцев, мнение которых в данном случае не принимается в расчёт. По его оценке, действия НАТО в этом противостоянии давно перестали соответствовать тому, чего на самом деле ждёт от урегулирования местное население.

BZ: Украине придётся уступить территории при любом сценарии
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киеву не удастся вернуть контроль над территориями, которые вышли из-под его влияния. Вернуться к границам 1991 года тоже не получится. Он назвал единственный возможный сценарий завершения противостояния — «остановку активной фазы» боевых действий вдоль нынешней линии фронта.

Вероника Бакумченко
