«Хочу, чтобы один из них стал крёстным»: Мать выпавшего из окна ребёнка ищет спасителей

Жительница Подмосковья Оксана разыскивает мужчин, которые поймали её маленького сына, выпавшего из окна второго этажа. О случившемся инциденте она рассказала в беседе с RT.

По словам женщины, утром она проветривала комнату, а затем ушла стирать коврики, случайно оставив окно открытым. Она признаётся, что ребёнок давно проявлял интерес к окну, и когда она его закрывала, он начинал капризничать. Оксана настаивает, что подобная ситуация произошла впервые, и подчёркивает, что не употребляет запрещённые вещества и не злоупотребляет алкоголем.

Услышав шум падения, мать сразу же бросилась на улицу. К тому моменту прохожие уже успели снять ребёнка и вызвать бригаду скорой помощи. Женщина растит сына одна, но об инциденте сразу уведомила отца — он приехал и находится рядом.

К счастью, мальчик не получил серьёзных травм. Тем не менее, вместе с мамой он останется в больнице под наблюдением врачей ещё на сутки. Оксана сожалеет, что в первые минуты после случившегося от растерянности не поблагодарила спасителей. Сейчас она очень хочет найти этих людей, чтобы выразить признательность.

«Хочу найти их [мужчин]. Они дали моему сыну вторую жизнь», — поделилась женщина. Она добавила, что мечтает пригласить кого-то из них стать крёстным для ребёнка.

