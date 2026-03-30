В Люберцах прохожие спасли выпавшего из окна младенца
В подмосковных Люберцах младенец выпал из окна многоквартирного дома и упал на козырёк подъезда. К счастью, малыша спасли прохожие, которые вызвали скорую помощь. Об этом пишет SHOT.
Прохожие спасли младенца в Люберцах.
Инцидент произошёл в посёлке Октябрьский. Очевидцы услышали детский плач и сняли ребёнка козырька. Младенца госпитализировали. Предварительно, в момент происшествия его мать варила кашу.
Ранее в Санкт-Петербурге прохожие поймали полуторагодовалого малыша, выпавшего из окна 10-го этажа. Ребёнок остался без присмотра: его мамы не было дома, а 18-летний брат играл в компьютере в соседней комнате, когда мальчик сумел открыть окно. Чудом спасённого ребёнка оперативно передали медикам.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © SHOT