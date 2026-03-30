Госдума не рассматривает переход на шестидневную рабочую неделю

Введение шестидневной рабочей недели в России не обсуждается на законодательном уровне. Об этом РИА «Новости» сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, на данный момент не существует ни соответствующих законопроектов, ни официальных инициатив, предполагающих столь серьёзное изменение трудового законодательства. Таким образом, тема возможного увеличения рабочей недели до шести дней не рассматривается на уровне парламента.

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска выступил с инициативой, касающейся возможного изменения рабочего графика в стране. По его мнению, для преодоления текущих экономических трудностей может потребоваться переход к шестидневной рабочей неделе с продолжительным рабочим днём — с 08:00 до 20:00.