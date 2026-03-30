30 марта, 15:15

Пенальти, решивший исход кубкового матча «Зенита», признан ошибочным

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Члены экспертно-судейской комиссии при президенте РФС посчитали необоснованным решение арбитра Павла Кукуяна, который после вмешательства видеоассистентов указал на одиннадцатиметровую отметку в ворота махачкалинского «Динамо» в рамках кубкового противостояния с «Зенитом». О выводах организации сообщается на официальном сайте футбольного союза.

В заключении комиссии сказано, что эпизод с участием защитника «Динамо» Сослана Кагермазова и нападающего петербуржцев Даниила Кондакова не содержал в себе нарушения. Отмечается, что футболист обороняющейся стороны действовал в рамках правил: он поставил стопу на газон, двигаясь по естественной траектории, тогда как форвард сам спровоцировал столкновение, пытаясь нанести удар.

«VAR не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору, а судье после видеопросмотра следовало оставить в силе своё первоначальное решение, принятое на поле, и продолжить игру», — отмечено в решении комиссии.

Встреча прошла 18 марта в Северной столице и завершилась минимальной победой хозяев поля — 1:0. Единственный гол забили после пенальти, который Кукуян назначил на восьмой минуте, добавленной к первому тайму. К такому решению арбитр пришёл после подсказки видеоассистента. Позднее Гаджи Гаджиев, занимающий пост почетного президента махачкалинского коллектива, жёстко высказался о действиях судейской бригады, а директор клуба Шамиль Газизов заявил, что сторона направит запрос в ЭСК РФС для оценки этого спорного момента.

Ошибку VAR уже не исправить, поэтому в полуфинале «пути регионов» Кубка России «Зенит» сыграет со «Спартаком» дома. Матч состоится 8 апреля.

BannerImage
Вероника Бакумченко
