Турция сообщила о перехвате ПВО НАТО баллистичесской ракеты из Ирана
В воздушном пространстве Турции силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО перехвачена ракета, запущенная из Ирана. Об этом заявили в турецком Минобороны.
«Запущенная, как определено, из Ирана баллистическая ракета, вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована дислоцированными на востоке Средиземноморья силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО», — говорится в сообщении ведомства.
Это уже четвёртый подобный инцидент с начала 28 февраля атак США и Израиля на Иран. Последний раз иранскую ракету ПВО НАТО сбивали над Турцией 13 марта. В оборонном ведомстве тогда подчеркнули, что после инцидента начались контакты с иранской стороной.
