

30 марта, 14:32

Турция сообщила о перехвате ПВО НАТО баллистичесской ракеты из Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В воздушном пространстве Турции силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО перехвачена ракета, запущенная из Ирана. Об этом заявили в турецком Минобороны.

«Запущенная, как определено, из Ирана баллистическая ракета, вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована дислоцированными на востоке Средиземноморья силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО», — говорится в сообщении ведомства.

Это уже четвёртый подобный инцидент с начала 28 февраля атак США и Израиля на Иран. Последний раз иранскую ракету ПВО НАТО сбивали над Турцией 13 марта. В оборонном ведомстве тогда подчеркнули, что после инцидента начались контакты с иранской стороной.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Демьянова
