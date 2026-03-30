«Погиб 8 марта, тело в морозилке»: Пропавшего с радаров Нетаньяху снова «похоронили» в Сети

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен снова высказал сомнения относительно жизнеспособности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, инициировав опрос на платформе X. Интересно отметить, что значительная часть респондентов высказалась за то, что политик скончался, некоторые даже указали предполагаемую дату смерти и местонахождение его тела.

«Мёртвый. Погиб 8 марта в результате ракетного обстрела. Самолёт всё ещё припаркован в Берлине. Он в морозильной камере», — написал один из участников опроса.

По словам другого комментатора, самолёт, которым пользуется Нетаньяху, с начала конфликта находится на стоянке в Берлине под позывным OMM011. Он прибыл туда более четырёх недель назад. Юзер считает, что премьер-министр мёртв, аргументируя это продолжающимся использованием дипфейков и замеченными изменениями в манере и содержании его выступлений.

В то же время, нашлись и те, кто скептически отнёсся к подобным теориям и не верит в смерть премьера Израиля.

Западные эксперты, в частности Малинен, уже давно высказывают гипотезы о возможной смерти Нетаньяху. Американская активистка Кэндис Оуэнс и политик Джексон Хинкл утверждают, что даже если премьер-министр жив, его истинное состояние скрывается, и он, вероятно, якобы тяжело ранен. Малинен также указывал на подозрительный факт: во время одного из брифингов с Нетаньяху журналистов не допустили в помещение, где он находился, что, по мнению профессора, может подтверждать его гибель.

К слову, накауне Нетаньяху заявил, что отдал приказ о расширении буферной зоны на юге Ливана. По его словам, меры необходимы, чтобы предотвратить угрозу вторжения, а также не допустить обстрела ракетами границы Израиля.