Чёрный дым накрыл Строгинский мост: при пожаре на яхт-стоянке пострадал 20-летний парень

При пожаре на стоянке морского транспорта под Строгинским мостом пострадал 20-летний молодой человек. По данным Mash, он получил ожоги рук.

Ранее сообщалось, что на берегу Москвы-реки загорелись три яхты в яхт-клубе «Алые паруса». Пожар произошёл на северо-западе столицы. Из-за возгорания окрестности заволокло густым чёрным дымом. Его видно в районе Строгинского моста и на прилегающей территории.

По данным очевидцев, плотное задымление осложняет проезд для автомобилистов и движение пешеходов. Дым поднимается прямо со стороны стоянки судов, расположенной под мостом.

На месте работают экстренные службы. Информация о причинах пожара и состоянии пострадавшего уточняется.