Путин подписал указ о присвоении звания Героя России советскому лётчику Терёхину

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно майору Николаю Терёхину — лётчику, отличившемуся в годы Великой Отечественной войны. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что высокое звание присвоено за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период 1941–1945 годов.

Николай Терёхин родился в селе Чардым Пензенской области. Ещё до войны он успел поучаствовать в боях с японцами в Монголии. А с 1941-го он уже защищал небо страны от фашистских захватчиков. Одна из самых ярких страниц его биографии — бой под Могилёвом в начале июля 1941-го. Расстреляв все снаряды, лётчик пошёл на таран и уничтожил сразу два вражеских бомбардировщика, причём одним из них — на повреждённой собственной машине. За этот подвиг Константин Симонов написал о нём балладу «Секрет победы», а сам Терёхин получил орден Ленина.

К весне 1942-го за его плечами было уже полторы сотни вылетов и 15 сбитых машин противника. В декабре того же года он не вернулся из боя — его самолёт упал на территории нынешней Новгородской области. Всего на счету лётчика — около 250 боевых вылетов и больше десятка сбитых самолётов. Прах героя покоится в Валдае.

При жизни Терёхина дважды представляли к званию Героя Советского Союза, но оба раза документы терялись. После войны попытки восстановить справедливость тоже ни к чему не привели — в Минобороны отвечали отказом. Лишь спустя десятилетия ошибка исправлена.

