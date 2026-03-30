30 марта, 15:51

Путин подписал указ о присвоении звания Героя России советскому лётчику Терёхину

Советский лётчик, участник Великой Отечественной войны майор Николай Терёхин. Обложка © Wikipedia

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно майору Николаю Терёхину — лётчику, отличившемуся в годы Великой Отечественной войны. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что высокое звание присвоено за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период 1941–1945 годов.

Николай Терёхин родился в селе Чардым Пензенской области. Ещё до войны он успел поучаствовать в боях с японцами в Монголии. А с 1941-го он уже защищал небо страны от фашистских захватчиков. Одна из самых ярких страниц его биографии — бой под Могилёвом в начале июля 1941-го. Расстреляв все снаряды, лётчик пошёл на таран и уничтожил сразу два вражеских бомбардировщика, причём одним из них — на повреждённой собственной машине. За этот подвиг Константин Симонов написал о нём балладу «Секрет победы», а сам Терёхин получил орден Ленина.

К весне 1942-го за его плечами было уже полторы сотни вылетов и 15 сбитых машин противника. В декабре того же года он не вернулся из боя — его самолёт упал на территории нынешней Новгородской области. Всего на счету лётчика — около 250 боевых вылетов и больше десятка сбитых самолётов. Прах героя покоится в Валдае.

При жизни Терёхина дважды представляли к званию Героя Советского Союза, но оба раза документы терялись. После войны попытки восстановить справедливость тоже ни к чему не привели — в Минобороны отвечали отказом. Лишь спустя десятилетия ошибка исправлена.

Путин посмертно наградил орденами Мужества двух инспекторов ДПС

Ранее сообщалось, что актёр Николай Ткаченко, погибший в зоне проведения специальной военной операции, посмертно удостоен двух государственных наград: орденом Мужества и медалью Жукова. По словам матери артиста, о награждении ей сообщил начальник войсковой части. Помощь в оформлении розыскной карты ей оказали в фонде «Защитники Отечества».

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
