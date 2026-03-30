ИИ подвёл финских журналистов — атаку дронов ВСУ приписали России

Два ведущих финских издания Helsingin Sanomat и Ilta-Sanomat ошибочно сообщили о падении российских беспилотников на территории Финляндии, тогда как позже выяснилось, что упавшие дроны были украинскими. Об этом и о роли искусственного интеллекта в инциденте рассказали главные редакторы медиа, принёсшие извинения читателям.

В основу первых сообщений обеих газет лёг пресс-релиз министерства обороны Финляндии, в котором, однако, отсутствовала информация о принадлежности летательных аппаратов. Несмотря на это, издания вышли с заголовками, где фигурировали российские беспилотники, сбитые в районе Коуволы. Вскоре после этого представители финских властей внесли ясность: на территории республики обнаружены два украинских дрона.

В своей колонке главный редактор Helsingin Sanomat Эрья Юляярви объяснила произошедшее сбоем инструмента на базе нейросети, который некорректно интерпретировал ведомственный релиз.

«Ошибка связана с нашим инструментом искусственного интеллекта, и важно открыто об этом сообщить. Как главный редактор, я приношу извинения нашим читателям за произошедшее», — написала она.

Она также отметила, что материал был опубликован без традиционной редакторской проверки, а неточность устранили спустя три минуты после выхода заметки.

Главный редактор Ilta-Sanomat Йоханна Лахти, в свою очередь, также принесла извинения аудитории, подтвердив, что использование искусственного интеллекта в редакционных процессах привело к появлению недостоверной информации.

Напомним, ранее сообщалось, что два украинских дрона упали утром 29 марта в районе финского города Коувола. Финские военные не стали уничтожать беспилотники под нелепым предлогом: те якобы не рассматривались как опасная цель.