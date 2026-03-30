Эксперт Джерелиевский: Упавшие в Финляндии дроны запускались из Балтийского моря
Военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что украинские беспилотники, упавшие в Финляндии, могли быть запущены не с территории Украины, а гораздо ближе к цели.
По его версии, пуски могли осуществляться либо с территории самой Финляндии, либо из акватории Балтийского моря — например, с сухогруза под чужим флагом.
Эксперт считает, что финские власти, вероятно, понимали, кому принадлежали эти аппараты и в каком направлении они двигались.
Он также усомнился в версии, что дроны просто сбились с курса. По его словам, такой сценарий выглядит сомнительным.
«Пуски осуществлялись или с территории страны, или из акватории Балтийского моря – с какого-нибудь сухогруза под чужим флагом, и финское руководство предоставило свое воздушное пространство», - сказал Джерелиевский газете ВЗГЛЯД.
Джерелиевский предположил, что беспилотники могли лететь на сверхмалой высоте и столкнуться с препятствием уже после запуска.
Два украинских дрона упали утром 29 марта в районе финского города Коувола. Финские военные не стали уничтожать беспилотники под нелепым предлогом: те якобы не рассматривались как опасная цель. Вместе с тем руководство Литвы, Латвии и Эстонии теперь официально допускает использование своих воздушных пространств для украинских дронов, атакующих Санкт-Петербург, Ленинградскую область и северо-западные границы России, что знаменует переход от единичных скрытых пролётов, ранее совершавшихся из опасений эскалации, к уровню официальной политики.
