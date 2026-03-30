Эксперт Джерелиевский: Упавшие в Финляндии дроны запускались из Балтийского моря

Военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что украинские беспилотники, упавшие в Финляндии, могли быть запущены не с территории Украины, а гораздо ближе к цели.

По его версии, пуски могли осуществляться либо с территории самой Финляндии, либо из акватории Балтийского моря — например, с сухогруза под чужим флагом.

Эксперт считает, что финские власти, вероятно, понимали, кому принадлежали эти аппараты и в каком направлении они двигались.

Он также усомнился в версии, что дроны просто сбились с курса. По его словам, такой сценарий выглядит сомнительным.

«Пуски осуществлялись или с территории страны, или из акватории Балтийского моря – с какого-нибудь сухогруза под чужим флагом, и финское руководство предоставило свое воздушное пространство», - сказал Джерелиевский газете ВЗГЛЯД.

Джерелиевский предположил, что беспилотники могли лететь на сверхмалой высоте и столкнуться с препятствием уже после запуска.