Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 11:22

Эксперт Джерелиевский: Упавшие в Финляндии дроны запускались из Балтийского моря

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что украинские беспилотники, упавшие в Финляндии, могли быть запущены не с территории Украины, а гораздо ближе к цели.

По его версии, пуски могли осуществляться либо с территории самой Финляндии, либо из акватории Балтийского моря — например, с сухогруза под чужим флагом.

Эксперт считает, что финские власти, вероятно, понимали, кому принадлежали эти аппараты и в каком направлении они двигались.

Коц заявил о намеренном пропуске финнами дронов ВСУ, атаковавших РФ

Он также усомнился в версии, что дроны просто сбились с курса. По его словам, такой сценарий выглядит сомнительным.

«Пуски осуществлялись или с территории страны, или из акватории Балтийского моря – с какого-нибудь сухогруза под чужим флагом, и финское руководство предоставило свое воздушное пространство», - сказал Джерелиевский газете ВЗГЛЯД.

Джерелиевский предположил, что беспилотники могли лететь на сверхмалой высоте и столкнуться с препятствием уже после запуска.

«Пусть прибалты боятся»: Военный эксперт заявил о праве России сбивать дроны ВСУ над Эстонией и Финляндией

Два украинских дрона упали утром 29 марта в районе финского города Коувола. Финские военные не стали уничтожать беспилотники под нелепым предлогом: те якобы не рассматривались как опасная цель. Вместе с тем руководство Литвы, Латвии и Эстонии теперь официально допускает использование своих воздушных пространств для украинских дронов, атакующих Санкт-Петербург, Ленинградскую область и северо-западные границы России, что знаменует переход от единичных скрытых пролётов, ранее совершавшихся из опасений эскалации, к уровню официальной политики.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Финляндия
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar