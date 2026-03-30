Решение властей Финляндии не сбивать украинские беспилотники, проникшие в воздушное пространство страны, было намеренным. Об этом в своём Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Коц.

Удары дронов Вооружённых сил Украины по портам Ленинградской области, включая Усть-Лугу, наносились с прибалтийского направления, заявил Коц. В связи с этим он поставил под сомнение, что если бы финские власти увидели в небе украинские F-16, то отреагировали бы иначе, — вероятно, самолётам также позволили бы беспрепятственно нанести удар по российской территории, предположил журналист.

Ранее глава военно-воздушных сил Финляндии генерал-майор Тимо Херранен сообщил, что беспилотники ВСУ, потерпевшие крушение в районе Коуволы, не подвергались атаке со стороны финских военных, так как не были классифицированы как источник угрозы.

Комментируя это, Коц обратил внимание, что ответственный за защиту финского неба высокопоставленный военный впервые открыто признал: страна — участница НАТО предоставила свой воздушный коридор для ударных беспилотников противника. Фактически, подчеркнул военкор, публичное признание этого факта лишь подтвердило то, что и так не являлось тайной.

Напомним, руководство Литвы, Латвии и Эстонии теперь допускает использование своих воздушных пространств для украинских дронов, атакующих Санкт-Петербург, Ленинградскую область и северо-западные границы России, что знаменует переход от единичных скрытых пролётов, ранее совершавшихся из опасений эскалации, к уровню официальной политики.