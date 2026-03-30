В Финляндии объяснили, почему не сбили упавшие в стране украинские дроны

Власти Финляндии заявили, что не уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Коуволы, поскольку они не представляли непосредственной опасности. Об этом сообщает Iltalehti.

Отмечается, что истребитель идентифицировал один из беспилотников, однако военные решили не открывать огонь. Как подчеркнул генерал-майор Военно-воздушных сил Финляндии Тимо Херранен, решение не сбивать дрон было обусловлено стремлением избежать разрушений. Глава Минобороны Антти Хяккянен добавил, что профильные службы отреагировали на происшествие незамедлительно и в настоящее время выясняют все обстоятельства инцидента.