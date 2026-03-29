29 марта, 19:34

Мема призвал МИД Финляндии отозвать посла Украины из-за дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Popova Valeriya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Popova Valeriya

Финский политик Армандо Мема заявил, что Финляндия должна отозвать посла Украины для консультаций из-за упавших беспилотников на территории страны. Об этом он пишет в соцсети X.

«Зеленский должен дать объяснения финским властям в течение этой недели. МИД Финляндии также должен немедленно отозвать посла Украины в Финляндии для консультаций. Если такие шаги не будут предприняты, это будет означать, что финские власти были полностью осведомлены о дронах, и укажет на то, что Финляндия предоставляет свою территорию для нанесения ударов по Российской Федерации», — утверждает Мема.

По его словам, эпизоды с дронами в странах Балтии указывают на то, что воздушное пространство государств НАТО может использоваться для проведения операций, хоть и это «ещё предстоит подтвердить».

Киев и НАТО тайно разрабатывают «ракеты-мутанты», способные долететь до Москвы
Киев и НАТО тайно разрабатывают «ракеты-мутанты», способные долететь до Москвы

Напомним, на территории финского города Коувола упал неопознанный летающий объект. Отсутствие пострадавших подтверждено. Местонахождение упавшего объекта оцеплено. Финляндия также задействовала свои военно-воздушные силы в воздушном пространстве над юго-восточным регионом страны. Премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что в стране, вероятно, упали украинские беспилотники. Финские силы дроны не сбивали — те «упали сами».

Тимур Хингеев
