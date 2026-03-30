Пушилин объяснил, зачем ВСУ заминировали ключевой объект водоснабжения ДНР

Целью минирования ВСУ канала Северский Донец – Донбасс было затягивание восстановительных работ и нанесение ущерба жизнеобеспечению Донбасса. Данное заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин в беседе с ИА «Вести».

По словам Пушилина, украинские военные заминировали этот ключевой объект, чтобы максимально усложнить его восстановление после освобождения территории российскими силами. Такие действия, отметил он, направлены на то, чтобы оставить без воды крупные города региона и затянуть возвращение к мирной жизни.

«Неудивительно, что противник действует такими методами, пытаясь навредить, и даже уже после того, как данная территория будет освобождена, противник хочет затянуть время, пока будут проходить восстановительные работы», — ответил он.

В ДНР, по словам Пушилина, уже подготовили всё необходимое для восстановления. Заказано и изготовлено насосное оборудование, разработаны подробные алгоритмы по возобновлению работы канала.

Напомним, ранее российские силовики зафиксировали серьёзное изменение тактики обороны ВСУ в районе водной артерии Северский Донец — Донбасс. По данным разведки, украинские формирования начали масштабное минирование канала и прилегающих территорий. В силовых структурах подчеркнули, что такие действия свидетельствуют об активной подготовке противника к боевым действиям непосредственно у гидротехнического сооружения.