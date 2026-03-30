Зеленский рассказал о просьбе Запада не трогать энергетику России

Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил от своих западных партнёров рекомендации по снижению интенсивности атак на российские объекты нефтегазовой отрасли. Он отметил, что союзники выразили пожелание сократить удары по этому сектору, однако не уточнил, от кого именно поступили подобные предложения.

До этого Зеленский подтвердил наличие дефицита противобаллистических ракет на Украине. Он также отметил существующие проблемы в энергетическом секторе и нехватку дизельного топлива.