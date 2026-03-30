Сладкое с душком: Во Франции продают леденцы, о которых стыдно сказать вслух

Французский юрист из Монпелье по имени Николя запустил в продажу леденцы со вкусом немытого пениса. О своём необычном начинании он рассказал изданию Libération.

Идея родилась ещё в декабре 2023 года как шутка на вечеринке с друзьями — никто не верил, что он доведёт её до конца. Однако Николя, который признаётся, что склонен к глупостям, всерьёз погрузился в изучение ароматизаторов и подсластителей. В итоге он освоил новую для себя специальность — технолога вкусовых добавок. Сейчас лакомство продаётся в интернет-магазине по шесть евро за штуку (примерно 560 рублей).

«Этот леденец со вкусом пениса, созданный для тех, кто любит гастрономические эксперименты, он подарит уникальные вкусовые ощущения, вдохновлённые чувственным восприятием орального секса. Благодаря передовым технологиям в области вкусовых добавок, его вкусовой профиль точно воспроизводит выразительные обонятельные и пикантные нюансы», — сказано в карточке описания товара.

Ранее сообщалось, что китайская кофейня в провинции Чжэцзан удивляет посетителей необычным сочетанием — кофе с яйцами, сваренными в детской моче. Экзотический напиток пользуется ажиотажем: заведение продаёт до сотни таких порций в день. Гости приезжают даже из других городов, чтобы попробовать необычное лакомство. Сотрудники кофейни рассказали, как готовят этот кулинарный эксперимент: яйца сначала варят в моче мальчиков-подростков, а затем запекают на углях, отчего скорлупа частично подгорает. В результате яйца приобретают солоноватый вкус с лёгкой горчинкой.