В Тюмени завели дело после находки младенца в кузове эвакуатора
Обложка © VK/ СУ СК России по Тюменской области
В Тюмени возбудили уголовное дело после обнаружения новорождённого ребёнка в пакете. Младенца нашли утром 30 марта в кузове эвакуатора возле жилого дома на улице Южной. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по региону.
По данным следствия, ребёнок был замотан в полотенце и находился в полиэтиленовом пакете. Его обнаружил водитель грузового манипулятора. Сейчас малышу оказывается медицинская помощь.
Следователи осмотрели место происшествия и начали устанавливать личность матери. Назначены необходимые экспертизы.
Напомним, что найденным ребёнок оказалась девочка с необрезанной пуповиной. Как уточнили в Депздраве, младенец находится в стабильном состоянии, за ним наблюдают медики.
