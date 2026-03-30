В Тюмени завели дело после находки младенца в кузове эвакуатора

В Тюмени возбудили уголовное дело после обнаружения новорождённого ребёнка в пакете. Младенца нашли утром 30 марта в кузове эвакуатора возле жилого дома на улице Южной. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по региону.

По данным следствия, ребёнок был замотан в полотенце и находился в полиэтиленовом пакете. Его обнаружил водитель грузового манипулятора. Сейчас малышу оказывается медицинская помощь.

Следователи осмотрели место происшествия и начали устанавливать личность матери. Назначены необходимые экспертизы.

Напомним, что найденным ребёнок оказалась девочка с необрезанной пуповиной. Как уточнили в Депздраве, младенец находится в стабильном состоянии, за ним наблюдают медики.