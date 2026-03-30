Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главами МИД стран Персидского залива

Глава МИД России Сергей Лавров провёл видеоконференцию с министрами иностранных дел стран Персидского залива. Основной темой стала ситуация в регионе. Во встрече приняли участие представители Совета сотрудничества арабских государств.

«В коллективном формате проведён углублённый обмен мнениями относительно продолжающейся уже больше месяца беспрецедентной эскалации военно-политической обстановки в зоне Персидского залива», — рассказали в ведомстве.

Во встрече приняли участие министры иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф аз-Зайяни, Кувейта Абдулла аль-Сабах, Омана Бадр аль-Бусаиди и Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан. Также к переговорам присоединились государственные министры Катара Султан аль-Мурейхи и ОАЭ Лана Нусейба.

Ранее Life.ru писал, что в Кремле заявили о желании укреплять связи с друзьями из Персидского залива. Москва дорожит этими отношениями и хочет развивать двустороннее сотрудничество, Россия будет делать это и дальше.