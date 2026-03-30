Газовые хранилища Европы опустели до критической отметки

Европа оказалась на грани газового коллапса — запасы в подземных хранилищах достигли критической отметки, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, текущий уровень заполненности можно назвать аномально низким для современной Европы.

«Уровень запасов газа в хранилищах ЕС можно охарактеризовать как критически низкий для современной Европы. На ту же дату в 2025 году он был на отметке 33,5%, а в 2024 году – 58,7%. Можно предположить, что запасы в европейских ПХГ к началу следующего сезона отбора могут не достигнуть даже 70%», — приводят слова Миллера в «Газпроме».

Особенно тревожная ситуация сложилась у крупнейших потребителей. В Германии, Франции и Нидерландах средний уровень запасов не дотягивает до 17,5% А в голландских ПХГ, по данным Gas Infrastructure Europe на 28 марта, осталось всего 5,3% газа — это абсолютный антирекорд за всю историю наблюдений.

Отбор газа из подземных хранилищ всё ещё ведут 12 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Хорватия, Чехия и Швеция.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от российского газа обернулся для Европы тяжёлым и болезненным ударом. Энергетический разворот дался ЕС непросто: последствия резкой смены курса ощутили на себе прежде всего обычные потребители. Фон дер Ляйен подчеркнула, что пересмотр энергетической политики стал вынужденной мерой, и Брюссель сделал из прежней зависимости необходимые выводы.