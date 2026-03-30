30 марта, 17:40

Назван срок открытия купального сезона на Чёрном и Азовском морях

Говорить о начале купального сезона на Чёрном и Азовском морях пока рано. Об этом сообщил метеоролог Юрий Ткаченко. По его словам, комфортная для купания температура воды установится не раньше конца мая.

«Обычно купальный сезон в Краснодарском крае стартует, когда температура воды устанавливается в пределах +20. Таких подарков от природы пока не ожидается», — цитирует Ткаченко аif.ru.

Сейчас температура воды в морях не превышает +15 градусов, что значительно ниже уровня, необходимого для безопасного и комфортного отдыха. Эксперт добавил, что Азовское море нагревается быстрее из-за мелководья, но и остывает также быстрее, тогда как в Чёрном море температура держится дольше.

Ранее синоптики рассказали жителям Москвы, что погода летом будет нестабильной. Кроме этого регион может накрыть аномальная жара из-за глобального потепления. За знойными днями последуют прохлада и сильные дожди.

