В Бразилии пассажирский Airbus загорелся во время взлёта — жуткое видео из салона

В аэропорту бразильского Сан-Паулу у пассажирского самолёта загорелся двигатель прямо во время взлёта. Лайнер Airbus A330-323 авиакомпании Delta Air Lines выполнял рейс в Атланту, но сразу после отрыва от земли пилоты запросили экстренное возвращение.

В бразильском Сан-Паулу при взлете Airbus загорелся двигатель. Видео © Х / Rula El Halabi

По данным CNN Brasil, возгоранию предшествовал сильный взрыв, после которого из двигателя посыпались искры и вырвалось пламя. На борту находились 272 пассажира и 14 членов экипажа — многие начали паниковать и кричать от страха.

Экипажу удалось посадить авиалайнер на одном работающем двигателе. После приземления пассажиров срочно эвакуировали, а на место прибыли пожарные и спасатели. Информации о пострадавших нет. Авиакомпания и администрация аэропорта уже связались с Национальным агентством гражданской авиации Бразилии.

