У внебрачного сына Михаила Евдокимова нашли опасную сердечную патологию

Врачи диагностировали серьёзное сердечное заболевание у внебрачного сына Михаила Евдокимова — экс-губернатора Алтайского края и известного юмориста, погибшего в автокатастрофе в 2005 году. Данил Белов рассказал об этом в студии программы «Звёзды сошлись» на НТВ.

По словам Белова, во время ежегодного обследования врачи заподозрили неладное и отправили его на ЭКГ. Результат оказался неутешительным: гипертрофия левого желудочка.

«Это увеличенные стенки сердца, это передаётся наследственно, но ещё это ухудшается, когда ты знаешься тяжёлой атлетикой. Я занимался раньше, сейчас уже не занимаюсь», — рассказал он.

Врач-терапевт Мария Беневская предупредила, что гипертрофия левого желудочка — крайне опасный диагноз. Первым проявлением болезни может стать внезапная остановка сердца, и человек порой даже не подозревает о своей проблеме. Однако, добавила специалист, при соблюдении определённых рекомендаций с таким недугом можно прожить долгую и полноценную жизнь. Единственный радикальный способ исправить ситуацию — пересадка клапана.

Михаил имел отношения с Инной Беловой, моделью африканского происхождения. Их сын, Даниил, появился на свет 11 августа 2004 года. К сожалению, Михаил скончался за четыре дня до того, как Даниилу исполнился бы год. Артист официально признал отцовство, и существуют фотографии, где он запечатлён с сыном на руках. Инна Белова не инициировала судебных разбирательств и, как следствие, не претендовала на часть наследства Михаила. В настоящее время Даниилу 21 год.

