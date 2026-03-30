Нотариус станет обязательным: Кабмин одобрил новый порядок ипотечных сделок

Правительство России одобрило законопроект, обязывающий физических лиц заверять у нотариуса ипотечные договоры. Решение принято на заседании кабмина, сообщается на сайте Минфина.

«Законодательная инициатива направлена на защиту граждан от деятельности нелегальных кредиторов, которые предоставляют займы физическим лицам под залог жилой недвижимости. С этой целью законопроект, вносящий изменения в статью 53 закона «О государственной регистрации недвижимости», предусматривает обязательное нотариальное удостоверение договоров ипотеки», — говорится в сообщении.

Теперь сделки между физлицами, включая индивидуальных предпринимателей, будут проходить обязательное нотариальное удостоверение. Речь идёт об ипотечных договорах, где предметом залога выступает жилое помещение или доля в нём.

Нотариальная форма позволит сторонам лучше понимать смысл и последствия заключаемого соглашения. Нотариус проверит, соответствует ли проект сделки реальным намерениям сторон и требованиям закона, а также убедится в дееспособности граждан и добровольности их волеизъявления. Таким образом, инициатива обеспечит дополнительную защиту заёмщиков и превентивный контроль за законностью ипотечных сделок с жильём.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия одобрила законопроект, ограничивающий сроки, в течение которых государство может изымать незаконно приватизированное имущество. Согласно документу, публично-правовые образования смогут подавать такие иски только в течение десяти лет, после чего суд будет отказывать в их удовлетворении.