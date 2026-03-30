Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 марта, 20:32

Посол Ирана Искандари: У Тегерана проблемы с Зеленским, а не с украинцами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Иран не имеет разногласий с народом Украины, трудности есть лишь с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Так прокомментировал визит экс-комика на Ближний Восток посол Ирана в Ташкенте Мохаммад Али Искандари.

«Поскольку я там работал, я очень хорошо знаю украинский народ. У нас нет проблем с Украиной. Единственная проблема здесь — глава их государства. Видите, к чему привёл один плохой руководитель? Вот почему мы всегда говорим, что миром должны править только умные люди», — утверждает Искандари.

Зеленский сообщил о планах по созданию газового коридора Украина — Болгария
А ранее представитель МИД Ирана заявил, что Владимир Зеленский во время своего ближневосточного турне стремится заключить военные соглашения с целью получения выгоды. Как утверждает дипломат, страны региона обладают достаточной проницательностью, чтобы не поддаться на попытки человека, чьё руководство привело к разрушительной войне. Он также поблагодарил «умных» представителей некоторых стран Персидского залива за их отказ от участия в войне с Ираном.

Тимур Хингеев
