Главарь киевского режима Владимир Зеленский посетил Ближний Восток с целью предложить коррупционную схему по отмыванию денег, выделяемых на поставки вооружений. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

«Зеленский поехал на Ближний Восток предлагать украинский ландромат — систему отмывания денег на поставках оружия. Грубо говоря, сначала деньги переводятся на Украину, а уже оттуда на счета в европейских странах и Британии», — сообщил источник агентства.

Утверждается, что аналогичная схема ранее уже была задействована во взаимодействии между Киевом и Демократической партией США. Тогда демократы незаконно получали деньги на переизбрание бывшего президента Джо Байдена и некоторых европейских политиков.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на брифинге заявил, что Владимир Зеленский во время своего ближневосточного турне стремится заключить военные соглашения с целью получения выгоды. По его словам, страны региона обладают достаточной проницательностью, чтобы не поддаться на попытки человека, чьё руководство привело к разрушительной войне и трагедиям для украинского народа.