30 марта, 21:44

В Дагестане три человека пострадали в результате перестрелки

Обложка © Life.ru

В селе Нижний Джугентай в Дагестане произошла перестрелка, в результате которой пострадали три человека. Как сообщили в региональном Минздраве, все раненые госпитализированы, угрозы их жизни нет.

«Трое человек получили ранения разной степени тяжести во время перестрелки недалеко от Буйнакска, в с. Нижний Дженгутай. <...> Сейчас угрозы жизни у них нет, двое пострадавших были прооперированы, им проводится интенсивная терапия. Третьему помощь оказана амбулаторно», — говорится в заявлении.

Первоначально пострадавших осмотрели в Буйнакской центральной городской больнице, после чего двоих перевели в Республиканскую клиническую больницу им. Вишневского.

По данным МВД республики, в селе произошла потасовка, проезжавшие мимо сотрудники полиции пытались пресечь конфликт, после чего один из участников спора открыл огонь. Двое правоохранителей получили ранения. Подозреваемый — 31-летний житель села Нижний Дженгутай — задержан, на месте работает следственная группа.

Педофил из Владикавказа попытался свести счёты с жизнью в СИЗО

А ранее в ряде территорий Дагестана был введён режим чрезвычайной ситуации из-за массовых подтоплений. ЧС из-за непогоды введён в следующих муниципальных образованиях: Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Каспийск, Хасавюрт, Дербентский район, Карабудахкентский район, Хасавюртовский район. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе. На местах работают представители органов власти и коммунальные службы, восстановительные работы ведут круглосуточно.

Тимур Хингеев
