30 марта, 21:49

В Техасе подросток устроил стрельбу в школе и ранил учителя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artiom Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artiom Photo

В городе Булверде, расположенном в американским штате Техас, произошла стрельба в учебном заведении. По информации офиса шерифа округа Комал, инцидент случился в местной школе.

Согласно официальным данным, вооружённый подросток применил огнестрельное оружие против учителя. Педагог получила огнестрельное ранение и была доставлена в больницу Сан-Антонио. Участник инцидента, 15-летний подросток, скончался на месте происшествия.

Дополнительные обстоятельства произошедшего в настоящее время не раскрываются.

В Аргентине подросток открыл стрельбу в школе

Накануне в Дагестане двое полицейских получили ранения при попытке пресечь конфликт. Инцидент произошёл вечером в селении Нижний Дженгутай Буйнакского района. Сотрудники полиции проезжали мимо и остановились, чтобы разобраться в происходящем и остановить потасовку между группой людей. В этот момент один из участников открыл стрельбу.

Виталий Приходько
