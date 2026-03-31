Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 21:56

В Москве ожидают новый температурный рекорд 31 марта

Обложка © Life.ru

В Москве может обновиться суточный рекорд температуры для 31 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По прогнозу, температура воздуха приблизится к историческим значениям. Рекорд для этой даты был установлен в 2007 году.

«Следующий заход на рекорд попробует предпринять завтра — рекорд тепла для 31 марта составляет плюс 17,2 градуса и установлен в 2007 году — ожидаемая температура — плюс 16 — плюс 18 градусов», — написал Леус.

Синоптик отметил, что в понедельник температура почти достигла рекордных значений, но не превысила их. При этом во вторник ожидается новая попытка обновления максимума. По данным метеорологов, в регионе сохраняется тёплая погода. Температурный фон остаётся выше климатической нормы.

Температура в Москве приблизилась к майской норме и может побить рекорд

Напомним, что 30 марта в Москве также фиксировали аномально высокую температуру. В этот день воздух прогрелся почти до рекордных значений, однако максимум 2007 года устоял. Синоптики отмечали, что 30 марта могло стать рекордным по теплу днём. Температура приближалась к отметке плюс 17,5 градуса, но немного не дотянула до неё. Среднесуточные показатели соответствовали климатическим нормам начала мая. Это указывает на серьёзное отклонение от привычной мартовской погоды. В Подмосковье 30 марта также фиксировали рекорды. В Можайске температура превысила прежние максимумы, что подтвердило устойчивый характер потепления.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar