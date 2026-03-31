В Москве ожидают новый температурный рекорд 31 марта

В Москве может обновиться суточный рекорд температуры для 31 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По прогнозу, температура воздуха приблизится к историческим значениям. Рекорд для этой даты был установлен в 2007 году.

«Следующий заход на рекорд попробует предпринять завтра — рекорд тепла для 31 марта составляет плюс 17,2 градуса и установлен в 2007 году — ожидаемая температура — плюс 16 — плюс 18 градусов», — написал Леус.

Синоптик отметил, что в понедельник температура почти достигла рекордных значений, но не превысила их. При этом во вторник ожидается новая попытка обновления максимума. По данным метеорологов, в регионе сохраняется тёплая погода. Температурный фон остаётся выше климатической нормы.

Напомним, что 30 марта в Москве также фиксировали аномально высокую температуру. В этот день воздух прогрелся почти до рекордных значений, однако максимум 2007 года устоял. Синоптики отмечали, что 30 марта могло стать рекордным по теплу днём. Температура приближалась к отметке плюс 17,5 градуса, но немного не дотянула до неё. Среднесуточные показатели соответствовали климатическим нормам начала мая. Это указывает на серьёзное отклонение от привычной мартовской погоды. В Подмосковье 30 марта также фиксировали рекорды. В Можайске температура превысила прежние максимумы, что подтвердило устойчивый характер потепления.