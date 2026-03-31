Ливан потребовал от Украины выдать скрывающегося в посольстве мужчину

Власти Ливана потребовали от Украины выдать мужчину, укрывающегося в посольстве. Об этом сообщил глава Главного управления безопасности страны Хасан Шукеир.

Речь идёт о человеке, которого ливанские спецслужбы подозревают в связях с израильской разведкой. По данным AFP, его разыскивают по нескольким ордерам.

«Разыскивается за причастность к ячейке, принадлежащей израильскому Моссаду, которая планировала убийства и взрывы в южных пригородах Бейрута», — заявил Шукеир.

По его словам, дипломатическая миссия Украины ранее обратилась с просьбой разрешить мужчине вылет через аэропорт Бейрута. После проверки личности спецслужбы установили, что он находится в розыске, и уведомили посольство о необходимости его выдачи.

Источник агентства в «Хезболле» сообщил, что ранее подозреваемого задержали. Он имел гражданство Сирии и Палестины, а также украинский паспорт. По данным собеседника, мужчина оставил мотоцикл с замаскированным взрывным устройством на дороге к аэропорту в южных пригородах столицы. После задержания его удерживали представители «Хезболлы». Однако, как утверждается, 6 марта в районе содержания нанесли удар, после чего он смог скрыться и укрыться в украинском посольстве.

