«Молчаливая грудь»: Три причины, почему перед месячными нет боли и когда это опасно

31 марта отмечается Международный день декольте. Одни женщины привыкли, что перед месячными грудь становится чувствительной или даже немного болезненной, другие никаких неприятных ощущений не испытывают. Гинеколог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина назвала Life.ru три причины «молчаливой груди».

Предменструальную болезненность груди называют циклической мастодинией. Как правило, она связана с гормональными колебаниями, которые происходят незадолго до начала месячных. Во вторую фазу цикла активно вырабатывается прогестерон, под влиянием которого железистая ткань набухает, увеличивается приток крови, задерживается жидкость. Эти изменения могут восприниматься нервными окончаниями как тяжесть, распирание, болезненность.

«Выраженность симптома зависит от индивидуальной чувствительности рецепторов молочной железы к гормонам и от баланса эстрогенов и прогестерона», — уточняет эксперт.

У многих женщин гормональные колебания протекают совершенно незаметно, и это не говорит ни о каких нарушениях. Нередко за отсутствие мастодинии стоит благодарить генетику: если у матери или бабушки грудь никогда не болела перед месячными, высока вероятность, что дочь унаследует ту же особенность. Также чувствительность может снизиться с началом приёма гормональных контрацептивов — они сглаживают естественные колебания гормонов, делая цикл более равномерным.

У кого-то мастодиния проходит с возрастом: после 35–40 лет чувствительность груди к циклическим изменениям часто снижается. Однако есть ситуации, когда изменение чувствительности груди требует обследования. Обратить внимание стоит, если мастодиния возникла внезапно или характер ощущений резко изменился. Если такое происходит к тому же на фоне нерегулярных месячных, это может указывать на гормональный дисбаланс, снижение функции яичников или приближение менопаузы. Также насторожить должны односторонняя боль, появление уплотнений, выделений из сосков, изменение формы груди, образования на коже — все эти признаки не связаны с циклом и требуют осмотра гинеколога или онколога. Ольга Уланкина Гинеколог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест»

