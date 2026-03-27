Уролог рассказал, сколько Сабуров заработает на увеличении пенисов в Эмиратах

Месячная выручка урологического медицинского центра в Дубае, долю в котором приобрёл комик Нурлан Сабуров, может превышать миллион рублей. Такой оценкой в беседе с Life.ru поделился врач – уролог-андролог Андрей Смерницкий.

Бизнес по увеличению членов очень востребован. К сожалению, на сегодняшний момент эта услуга востребована среди молодёжи. Я сам удивляюсь, но запросов всё больше и больше. Это как с андрогенной алопецией у мужчин — возрастное. Почему-то мужчины все рванули увеличивать количество волос на голове, и почему-то большинство из них ещё увеличивают член. Андрей Смерницкий Врач – уролог-андролог

Однако он подчеркнул, что физиологической необходимости в увеличении нет и научные исследования подтверждают: размер члена не влияет на удовольствие женщины. По мнению врача, это психиатрическая патология, вызванная неуверенностью в себе.

«Некоторые мужчины, у которых нет половых партнёрш, увеличивают себе член просто, чтобы он на фотографии смотрелся лучше. Поэтому пациенты требуют консультации психиатра прежде всего, а только потом уже уролога», — добавил наш собеседник.

Смерницкий подсчитал, сколько может зарабатывать клиника Сабурова. При стоимости процедуры в Дубае 100–150 тысяч рублей и проведении 3–4 операций в неделю — а за этой услугой, скорее всего, обращаются чаще — месячная выручка может превышать миллион рублей. При этом, по его словам, спрос наверняка выше, а сам комик, пользуясь известностью в русскоязычной среде Эмиратов, может эффективно пиарить услуги.

«Вся молодёжь наша в Эмиратах, там большое русское сообщество, все знают этого клоуна, он ещё и на своём имени может пиариться. Эти люди обычно действуют из-за комплекса неполноценности. Они всем недовольны: политикой недовольны, поэтому и уехали жить в Эмираты, зарплатой недовольны. Это сумасшествие. Это массовый психоз. Это ненормально. Потому что раньше это были единичные случаи, а сейчас это стало массово. Это повальное влияние Запада, соцсетей, рекламы и всего остального», — считает врач.

Бизнес прибыльный, потому что процедура длится 10–15 минут. Вводится гиалуроновая кислота подкожно. Но много осложнений: можно получить некроз полового члена, если не соблюдать банальную антисептику. Можно проткнуть инфекцию гиалуроновой кислотой — и тогда нарушение эрекции навсегда. Андрей Смерницкий Врач – уролог-андролог

Напомним, сегодня стало известно, что Нурлан Сабуров решил вложиться в сферу мужского здоровья. Артист вошёл в долю медицинского центра, специализирующегося на урологических услугах. Перед тем как стать партнёром, Сабуров лично прошёл полное обследование в филиале клиники в Алма-Ате. Центр предлагает широкий спектр услуг — от увеличения полового члена гиалуроновой кислотой (самая популярная процедура) до пластики уздечки, обрезания и консультаций уролога, сексолога и психолога. Сам Сабуров планирует стать амбассадором медцентра в Дубае.