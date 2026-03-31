Неизвестный боеприпас попал в танкер у побережья Дубая, на борту возник пожар

В акватории Персидского залива в 31 морской миле к северо-западу от Дубая произошёл инцидент с гражданским судном. Как сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), танкер получил попадание неустановленным боеприпасом, на борту возник пожар.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 31 морской миле к северо-западу от Дубая, ОАЭ. Сотрудник безопасности (владеющей судном. — Прим. Life.ru) компании сообщил о попадании неопознанного снаряда в правый борт танкера, что вызвало пожар», — сказано в заявлении UKMTO.

Подчёркивается, что никто из членов экипажа в результате происшествия не пострадал.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о передаче Ираном 20 танкеров с нефтью. По его словам, поставки начнутся в ближайшее время. Хозяин Белого дома охарактеризовал это как «подарок» со стороны Ирана. Дополнительные детали сделки или её условий он не раскрыл.