Жителя Швеции обвинили в продаже жены 120 мужчинам

В Онгермарланде прокуратура Швеции выдвинула обвинения против 60-летнего мужчины, которого подозревают в сексуальной эксплуатации собственной супруги с участием более 120 мужчин. Об этом пишет SVT со ссылкой на прокурора Иду Аннерштедт.

Согласно следствию, преступления происходили с августа 2022 по октябрь 2025 года. Женщина находилась под постоянным контролем мужа: он следил за ней через камеры, принуждал к употреблению наркотиков, что привело к зависимости.

Мужчине инкриминируют изнасилования, сутенёрство при отягчающих обстоятельствах, нападения и угрозы. В материалах дела указано, что он угрожал убить супругу, поджечь её и отрезать пальцы, при этом называя себя «монстром». По данным обвинения, контакты фиксировались на видео, некоторые мужчины встречались с женщиной повторно, также регистрировались онлайн-эпизоды оказания сексуальных услуг.

Подозреваемый отрицает вину. Его адвокат Мартина Майклсдоттер Олссон заявила, что клиент полностью отвергает предъявленные обвинения. За сутенёрство при отягчающих обстоятельствах предусмотрено лишение свободы на срок от двух до десяти лет. Судебное разбирательство назначено на 13 апреля.

Напомним, обвиняемый мужчина был арестован ещё в октябре прошлого года. Также обвинения были предъявлены двум фигурантам, которые не только приобретали интимные услуги, но и совершали в отношении женщины насильственные действия. При вынесении обвинительного приговора «клиентам» может грозить лишение свободы на срок до одного года.