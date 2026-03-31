Минское «Динамо» пробилось в четвертьфинал плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» вышло в четвертьфинал плей-офф КХЛ. Команда из Беларуси обыграла московское «Динамо» в овертайме. Встреча завершилась со счётом 2:1. Матч прошёл в Москве.

Счёт в противостоянии до четырёх побед стал 4-0 в пользу минского клуба. Команда первой обеспечила себе выход в следующий раунд. Дубль в составе победителей оформил Станислав Галиев. Он забросил одну шайбу в основное время и принёс победу в овертайме. У московского клуба отличился Никита Гусев.

Судьи в ходе встречи дважды отменяли взятия ворот. Один эпизод произошёл в начале игры, второй — во втором периоде. Минское «Динамо» второй сезон подряд выходит в четвертьфинал, повторяя лучший результат в истории клуба. Московская команда завершила выступление, несмотря на опыт побед в Кубке Гагарина.

Ранее ярославский «Локомотив» обыграл московский «Спартак» в одном из матчей первого раунда плей-офф КХЛ. Игра завершилась со счётом 2:0. Команда из Ярославля повела в серии со счётом 3-1. Клуб закрепил преимущество и приблизился к выходу в следующий этап.