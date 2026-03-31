«Авангард» обыграл «Нефтехимик» со счётом 5:2 в серии плей-офф КХЛ

Хоккейный клуб из Омска «Авангард» одержал уверенную победу над нижнекамским «Нефтехимиком», завершив четвёртый матч первого раунда плей-офф КХЛ со счётом 5:2. Встреча прошла на домашней арене последних.

У гостей отличился Александр Волков, дважды поразивший ворота соперника на 2-й и 22-й минутах. Константин Окулов забил на девятнадцатой минуте, а Николай Прохоркин увеличил отрыв команды, отметившись на 34-й и 47-й минутах. У хозяев единственную шайбу провёл Герман Точилкин на 28-й минуте.

После этого успеха «Авангард» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-1. Следующий матч состоится в Омске 1 апреля.

Ранее ярославский «Локомотив» переиграл московский «Спартак» со счётом 4:3 в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. У победителей отличились Максим Шалунов, открывший счёт уже на первой минуте, Александр Радулов, Байрон Фрэз и Артур Каюмов, забросивший решающую шайбу на 66-й минуте. Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Локомотива».